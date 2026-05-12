Trump vola a Pechino con Wall Street ma lascia a casa Nvidia Ecco perché

Questa settimana, l’ex presidente americano si recherà a Pechino accompagnato da rappresentanti di Wall Street, con l’obiettivo di incontrare autorità e aziende cinesi. Tuttavia, tra i nomi più noti dell’economia statunitense, non ci sarà Nvidia, azienda leader nel settore dei semiconduttori. La visita si svolge in un momento di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con attenzione particolare alle relazioni economiche e agli investimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Donald Trump arriverà a Pechino questa settimana accompagnato da alcuni dei nomi più influenti dell’economia americana. L’elenco diffuso dalla Casa Bianca assomiglia meno a una tradizionale delegazione diplomatica e più a una rappresentazione plastica dei centri di potere economico, tecnologico e finanziario degli Stati Uniti. Tanto per dare nome e cognome a quanto scritto, della missione saranno parte Elon Musk di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Mark Zuckerberg di Meta, Chuck Robbins di Cisco, Cristiano Amon di Qualcomm, Sanjay Mehrotra di Micron, Larry Fink di BlackRock, Stephen Schwarzman di Blackstone, David Solomon di Goldman Sachs,...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump vola a Pechino con Wall Street, ma lascia a casa Nvidia. Ecco perché ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Perché Bitcoin vola (+12,7%), l’oro crolla (-11%) e Wall Street resiste (+3%). La lezione della guerra in Iran Wall Street sale: Prada vola con i ricavi, l’agenda macro è aperta? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati PMI manifatturieri l'andamento dei mercati europei? Quale impatto avranno i risultati trimestrali... Argomenti più discussi: La Cina sfida Trump: esportazioni boom nonostante dazi e guerra in Iran. Sta vincendo Pechino?; Trump vola da Xi: la superpotenza americana scopre di non poter più comandare da sola; Arenati a Hormuz. Trump chiederà aiuto a Xi per sfondare il muro dell'Iran (di N. Boffa); Trump-Xi, verso il vertice di Pechino. Dai dazi, all’AI fino alla guerra in Iran, di cosa parleranno i due leader. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il presidente cinese Xi Jinping in vista del loro prossimo incontro a Pechino, definendolo un grande tipo. I colloqui dovrebbero concentrarsi sull'Iran e sugli sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz per il co reddit Trump vola a Pechino con Wall Street, ma lascia a casa Nvidia. Ecco perchéDonald Trump arriverà a Pechino questa settimana accompagnato da alcuni dei nomi più influenti dell’economia americana. L’elenco diffuso dalla Casa Bianca assomiglia meno a una tradizionale delegazion ... formiche.net