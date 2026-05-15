Nvidia vola in Asia | il patrimonio di Jensen Huang supera i 200 mld
Nvidia ha visto crescere il suo patrimonio a oltre 200 miliardi di dollari, con un aumento significativo nel mercato asiatico. La società ha superato la capitalizzazione di aziende come Apple e Alphabet. Recenti accordi politici hanno permesso la vendita dei chip H200 in Cina, contribuendo alla sua espansione in quella regione. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di nuove strategie commerciali e di rapporti diplomatici che influenzano il settore tecnologico globale.
? Punti chiave Come ha fatto Nvidia a superare la capitalizzazione di Apple e Alphabet?. Quali accordi politici hanno permesso la vendita dei chip H200 in Cina?. Perché la fortuna di Jensen Huang dipende dalle decisioni di Washington?. Chi sono le dieci aziende cinesi che acquisteranno i nuovi processori?.? In Breve Nvidia supera Alphabet e Apple con capitalizzazione di 5.700 miliardi di dollari.. Vendita processori H200 approvata per dieci aziende tecnologiche con sede in Cina.. Trump, Musk e Cook incontrano Xi Jinping per discutere opportunità commerciali in Cina.. Ricchezza di Huang passata da 4,7 miliardi nel 2020 a 203 miliardi oggi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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