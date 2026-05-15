Nvidia vola in Asia | il patrimonio di Jensen Huang supera i 200 mld

Nvidia ha visto crescere il suo patrimonio a oltre 200 miliardi di dollari, con un aumento significativo nel mercato asiatico. La società ha superato la capitalizzazione di aziende come Apple e Alphabet. Recenti accordi politici hanno permesso la vendita dei chip H200 in Cina, contribuendo alla sua espansione in quella regione. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di nuove strategie commerciali e di rapporti diplomatici che influenzano il settore tecnologico globale.

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