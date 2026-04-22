Christian Horner ha commentato recentemente la posizione del team Red Bull, rispondendo alle dichiarazioni riguardanti il ruolo di Mike Krack. Horner ha parlato della gestione e delle responsabilità all’interno della squadra, senza fare riferimenti diretti a motivazioni o opinioni personali. La discussione si concentra sulle dinamiche di leadership e sulla struttura organizzativa del team di Formula 1, senza approfondire aspetti più dettagliati o giudizi di valore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Christian Horner, ex team principal della Red Bull Racing, è stato allontanato nel luglio 2025, perdendo il supporto della proprietà del team. Secondo quanto riportato dal giornalista Nate Saunders, Horner non desiderava essere emarginato come Mike Krack, ex team principal dell’Aston Martin, prima della decisione definitiva. La sua leadership ha portato a ben otto vittorie nel campionato, consolidando la sua posizione come una delle figure più influenti nel panorama della Formula 1, al pari di Toto Wolff della Mercedes.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Christian Horner risponde a Red Bull e commenta Mike Krack sul suo ruolo.

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