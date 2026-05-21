Horner può davvero tornare in Formula 1 con un nuovo team | perché l'asse con BYD può funzionare

Un ex team principal di Formula 1 sta considerando un possibile ritorno al grande circus dopo aver lasciato la sua precedente squadra. Il nome di questa figura è stato associato a un gigante cinese nel settore delle auto elettriche, che sta valutando di entrare nel mondo della massima categoria automobilistica. La collaborazione tra queste parti potrebbe portare alla creazione di un nuovo team, un'ipotesi che interessa gli appassionati e gli addetti ai lavori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le voci circolano con insistenza.

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