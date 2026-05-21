Nuovo ospedale M5s | Il problema non è costruirlo ma mantenerlo e gestirlo

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ingresso dell’ospedale di Piacenza sono presenti due grandi lapidi commemorative che riportano i nomi dei benefattori che nel tempo hanno contribuito con risorse proprie alla costruzione e allo sviluppo della struttura. Il Movimento 5 Stelle ha recentemente sottolineato che il problema principale non riguarda la fase di costruzione del nuovo ospedale, ma la sua gestione e il mantenimento nel tempo. La questione riguarda quindi aspetti legati alla sostenibilità e alla cura della struttura una volta completata.

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«All’ingresso di via Taverna dell’ospedale di Piacenza sono affisse due grandi lapidi commemorative. Su quelle pietre sono scolpiti i nomi dei benefattori che, nel corso dei secoli, hanno contribuito con risorse proprie alla realizzazione e alla crescita dell’ospedale cittadino. I primi nomi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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