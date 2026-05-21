Nuovo ospedale M5s | Il problema non è costruirlo ma mantenerlo e gestirlo

All’ingresso dell’ospedale di Piacenza sono presenti due grandi lapidi commemorative che riportano i nomi dei benefattori che nel tempo hanno contribuito con risorse proprie alla costruzione e allo sviluppo della struttura. Il Movimento 5 Stelle ha recentemente sottolineato che il problema principale non riguarda la fase di costruzione del nuovo ospedale, ma la sua gestione e il mantenimento nel tempo. La questione riguarda quindi aspetti legati alla sostenibilità e alla cura della struttura una volta completata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui