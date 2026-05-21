Longevità | Cittone Milan Longevity Summit ‘ripensare il futuro e costruirlo insieme’
Durante il Milan Longevity Summit, un rappresentante ha illustrato un programma che parte dall’analisi della situazione attuale per ripensare i sistemi e sviluppare infrastrutture innovative. L’obiettivo è creare le basi per un futuro diverso, immaginato attraverso un processo di progettazione che coinvolge diversi settori e competenze. La discussione si concentra sulla necessità di adattare le strutture esistenti e di pianificare interventi mirati, con l’intento di affrontare le sfide legate alla longevità e al benessere della popolazione.
“Abbiamo disegnato un programma che parte da una fotografia dell'oggi per ridisegnare i sistemi e creare le infrastrutture necessarie per metterne in piedi di nuovi e parlare di futuro. Ciò che chiediamo, in questa terza edizione del Summit, anche attraverso uno storytelling innovativo visivo, è di pensare al futuro e di costruirlo insieme”. E’ quanto affermato da Sharon Cittone, ceo & executive director del Milan Longevity Summit, alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Longevità: Cittone (Milan Longevity Summit), ripensare il futuro e costruirlo insieme
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