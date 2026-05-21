Longevità | Cittone Milan Longevity Summit ‘ripensare il futuro e costruirlo insieme’

Durante il Milan Longevity Summit, un rappresentante ha illustrato un programma che parte dall’analisi della situazione attuale per ripensare i sistemi e sviluppare infrastrutture innovative. L’obiettivo è creare le basi per un futuro diverso, immaginato attraverso un processo di progettazione che coinvolge diversi settori e competenze. La discussione si concentra sulla necessità di adattare le strutture esistenti e di pianificare interventi mirati, con l’intento di affrontare le sfide legate alla longevità e al benessere della popolazione.

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