Nuova allerta rossa per il vento e avvisi su Telegram | cambia il sistema di monitoraggio meteo in Puglia

In Puglia, il sistema di monitoraggio meteo ha subito un aggiornamento da parte della Protezione civile regionale. La regione ha introdotto una nuova classificazione dei livelli di criticità per il vento, con l’obiettivo di fornire indicazioni più precise e tempestive. Accanto a questa modifica, sono stati emessi avvisi attraverso la piattaforma Telegram, per informare la popolazione sui cambiamenti e le eventuali criticità legate alle condizioni atmosferiche. La novità riguarda principalmente la gestione delle allerte di livello rosso.

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