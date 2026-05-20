Allerte meteo in Puglia | nuova soglia rossa per il vento messaggi in inglese e canale Telegram

La Regione Puglia ha aggiornato il sistema di allertamento meteo, introducendo nuove soglie di rischio vento e modifiche nella comunicazione. I messaggi di allerta vengono ora inviati anche in inglese e attraverso un canale Telegram anziché tramite SMS. Inoltre, sono stati rivisti i documenti ufficiali con una grafica più moderna. Queste modifiche intendono migliorare la comunicazione e la tempestività delle informazioni sulle condizioni meteo nella regione.

La Regione Puglia aggiorna il suo sistema di allertamento meteo per la Protezione Civile, introducendo nuove soglie per il rischio vento, una grafica rinnovata per i documenti ufficiali, la lingua inglese nei messaggi di allerta e un canale Telegram al posto degli Sms. La delibera di giunta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Allerta arancione in Puglia, piogge intense e forte vento per lintera giornata di domani 1° aprile

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