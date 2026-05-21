Nuovo invaso da 4,5 milioni | residenti contro l’opera idrica
Un nuovo invaso di 4,5 milioni di metri cubi sta per essere realizzato, suscitando la protesta dei residenti di via Zilli. Le preoccupazioni riguardano i possibili rischi per la stabilità delle abitazioni e la sicurezza delle persone che vivono nelle vicinanze. La questione ha portato a un acceso dibattito tra chi sostiene l’opera e chi si oppone, senza che siano ancora stati chiariti tutti gli aspetti tecnici e le eventuali misure di sicurezza da adottare.
? Domande chiave Quali rischi reali temono i residenti di via Zilli?. Come influirà l'invaso sulla sicurezza delle abitazioni vicine?. Chi gestirà concretamente il nuovo sistema di microirrigazione?. Perché gli agricoltori locali si oppongono al progetto regionale?.? In Breve Progetto da 4,5 milioni per microirrigazione su 190 ettari agricoli.. Invasi da 83.000 metri cubi previsti in via Zilli.. Gestione affidata al Consorzio di bonifica pianura friulana con fondi europei.. Residenti di Nogaredo di Prato e Faugnacco temono impatti paesaggistici.. Un progetto da oltre 4,5 milioni di euro per la microirrigazione sta dividendo la comunità di Nogaredo di Prato e Faugnacco, con un invaso artificiale previsto in via Zilli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Vivre l'enfer du décor : La crise climatique oubliée de Madagascar - Documentaire Catastrophe - AMP
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