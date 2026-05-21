Nuovo invaso da 4,5 milioni | residenti contro l’opera idrica

Un nuovo invaso di 4,5 milioni di metri cubi sta per essere realizzato, suscitando la protesta dei residenti di via Zilli. Le preoccupazioni riguardano i possibili rischi per la stabilità delle abitazioni e la sicurezza delle persone che vivono nelle vicinanze. La questione ha portato a un acceso dibattito tra chi sostiene l’opera e chi si oppone, senza che siano ancora stati chiariti tutti gli aspetti tecnici e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

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