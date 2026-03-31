Negli ultimi mesi, le precipitazioni abbondanti hanno portato a un aumento della disponibilità idrica nel bacino meridionale, con un miglioramento complessivo. L’invaso di Occhito, ad esempio, contiene quasi 110 milioni di metri cubi di acqua, rispetto ai circa 62 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. A Martina Franca, le piogge sono state frequenti due mesi su tre dall'inizio dell’anno.

Nell’invaso di Occhito ieri si registravano quasi 110 milioni di metri cubi di acqua rispetto ai circa 62 dello stesso giorno di un anno fa. A Martina Franca un esercente ha tenuto, giorno per giorno, un’agenda personale delle precipitazioni. Da inizio anno, che fossero poche gocce o precipitazioni consistenti, la pioggia è oggi al suo sessantesimo giorno. —– Di seguito il comunicato: Si registra un complessivo e significativo miglioramento della disponibilità idrica a livello distrettuale, rispetto alle precedenti rilevazioni anni 20242025, per il comparto idropotabile e per il comparto irriguo. Anche se permangono contenute criticità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Acqua, con tutta questa pioggia: bacino meridionale, “complessivo e significativo miglioramento della disponibilità idrica” Invaso di Occhito, oltre cento milioni di metri cubi. Martina Franca: precipitazioni due mesi su tre da inizio anno

Articoli correlati

Acqua, Autorità di Bacino Appennino Meridionale: parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di...

Acqua: negli invasi di Puglia un po’ meglio di un anno fa ma “severità idrica elevata” Bacino dell'Appennino meridionale, ieri riunioneDi seguito il comunicato: Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio 2026 dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Dighe al limite della capienza, si rischia lo sversamento in mare; Resilienza idrica: Decaro (Regione Puglia) riunisce gruppo di lavoro e in accordo con presidente regione Basilicata chiede innalzamento quota diga San Giuliano; Osservatorio ANBI: Al Nord prime preoccupazioni idriche mentre al Sud si rilascia acqua in mare; Crisi idrica in Capitanata, WWF Foggia: No a nuovi invasi artificiali.

Occhito senz'acqua, e la Puglia accelera sul tuboneDall'invaso di Occhito arriva la migliore fotografia della siccità, evidente nella sua drammaticità. A fronte di 250 milioni di metri cubi di capacità, ce ne sono appena 40. Siamo ormai quasi al ... rainews.it

A Carlantino (FG) i 60 anni della diga di Occhito. Il 12 marzo visite, convegno e mostra per celebrare l’invaso che rifornisce d’acqua l’intera provincia di Foggia. facebook