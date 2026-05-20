Un nuovo defibrillatore installato al Prato di Arezzo
Nel Prato di Arezzo è stato installato un nuovo defibrillatore. La onlus PB73 ha acquistato l’apparecchio e lo ha collocato in una teca protetta all’esterno de La Casina del Prato. L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità e dei visitatori uno strumento salvavita facilmente accessibile in caso di emergenza cardiaca. La presenza di questo dispositivo si aggiunge alle misure già esistenti per garantire la sicurezza di chi frequenta l’area all’aperto.
Il Prato di Arezzo è cardiologicamente protetto. La onlus PB73 ha acquistato un nuovo defibrillatore che è stato installato in una teca protetta all’esterno de La Casina del Prato, ponendo così questo importante strumento salvavita a disposizione della comunità e dei turisti per un pronto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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