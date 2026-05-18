Una casina-gioco costruita insieme | il progetto partecipato del Nido Cappellini

Nel giardino del Nido Cappellini si realizzerà una casina-gioco costruita attraverso un progetto condiviso tra famiglie, insegnanti e il servizio educativo. L'iniziativa coinvolge le parti nella fase di pianificazione e realizzazione, con l’obiettivo di creare uno spazio ludico e funzionale per i bambini. La realizzazione della casina avverrà con il contributo delle persone coinvolte, che parteciperanno anche alla fase di montaggio e allestimento. La struttura, una volta completata, sarà destinata all’uso dei piccoli frequentanti il nido.

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