Nuovo corso Gedi | salta la prima testa

Gedi ha avviato un nuovo corso, e già si registrano i primi cambiamenti ai vertici. La prima persona a lasciare il proprio ruolo è Fabiano Begal, che si è dimesso in un momento di riorganizzazione aziendale. La decisione arriva poche settimane dopo l'annuncio di cambiamenti strategici all’interno dell’azienda. Begal era in carica da diverso tempo e la sua uscita rappresenta il primo passo di un piano di ristrutturazione più ampio. La società non ha ancora fornito dettagli sui motivi di questa scelta.

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Si tratta di Fabiano Begal, ad e dg del settore Digital. Dietro il siluramento. Prima vittima del nuovo corso di Gedi in salsa greca. A saltare è la testa di Fabiano Begal, nel gruppo dal 2023 dove ha cominciato con la responsabilità del centro stampa di Roma, e attualmente amministratore delegato e direttore generale di Gedi Digital, costola del gruppo che edita La Repubblica e, ancora per poco, La Stampa, il cui passaggio nella mani della Sae di Alberto Leonardis dovrebbe avvenire a fine maggio. A Begal, formalmente, viene imputato un incidente tecnico che ha bloccato per qualche ora il sito di Repubblica provocando una serie di disguidi.... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo corso Gedi: salta la prima testa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo corso per Informare: Testa guida il CdA verso lo sviluppo? Cosa sapere Antonello Testa assume la presidenza di Informare dopo il rinnovo del CdA camerale. La Virtus risorge con Cantù, prima vittoria del nuovo corso JakovljevicBologna, 13 aprile 2026 - La Virtus risponde a Brescia, torna, dopo quasi un mese al successo e si lascia alle spalle il momento negativo con la...