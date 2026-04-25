Antonello Testa è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Informare, in seguito al rinnovo dell'organo collegiale della Camera di commercio. La nuova composizione del consiglio intende orientare le strategie verso il settore dell’economia della bellezza, con l’obiettivo di sostenere le imprese locali. La scelta riflette un cambio di indirizzo nell’amministrazione dell’ente, che ora mira a valorizzare specifici ambiti economici del territorio.

? Cosa sapere Antonello Testa assume la presidenza di Informare dopo il rinnovo del CdA camerale.. La nuova governance punta sull'economia della bellezza per sostenere le imprese del territorio.. Antonello Testa assume la presidenza dell’Azienda Speciale Informare dopo la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, svoltasi sotto la guida di Giovanni Acampora e alla presenza di Giovanni Turriziani. Il rinnovo della governance dell’ente è avvenuto a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio camerale avvenuto il 27 febbraio 2026. La riunione ha segnato ufficialmente il passaggio di consegne dopo la scadenza del precedente CdA, che aveva proseguito le proprie funzioni fino ad oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo corso per Informare: Testa guida il CdA verso lo sviluppo

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