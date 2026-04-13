La Virtus risorge con Cantù prima vittoria del nuovo corso Jakovljevic

La Virtus Bologna ha ottenuto la sua prima vittoria sotto la guida di Nenad Jakovljevic, dopo quasi un mese senza successi. La squadra ha battuto Cantù, rispondendo alla sconfitta contro Brescia. L'incontro si è svolto il 13 aprile 2026 e rappresenta il primo risultato positivo del nuovo allenatore, segnando un possibile punto di svolta per il team.

Bologna, 13 aprile 2026 - La Virtus risponde a Brescia, torna, dopo quasi un mese al successo e si lascia alle spalle il momento negativo con la prima vittoria del nuovo corso Nenad Jakovljevic. Olidata non bella ma pragmatica con i bianconeri che non hanno incantato ma hanno centrato un trionfo dall’importanza capitale. Nel posticipo della 26esima giornata all’arena la Virtus ospita Cantù in un testa-coda importante per entrambe le formazioni. Bianconeri a caccia del primo sigillo del nuovo allenatore e di una vittoria scaccia-crisi per tornare, dopo quasi un mese, al successo. Dopo aver battuto Milano per la V nera sono arrivate 8 sconfitte consecutive, 3 con Ivanovic e 5 con Jakovljevic in panchina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus risorge con Cantù, prima vittoria del nuovo corso Jakovljevic Virtus Bologna in finale per la prima volta nella sua storia dopo la vittoria su CantùLa Virtus Emilbanca Bologna conquista l’accesso alla finale della IBSA NextGen Cup superando Cantù con il punteggio di 67-64. Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic Argomenti più discussi: La Reyer risorge a Pasqua ed espugna Bologna; Virtus-Reyer 82-86: in campo si gioca un'anteprima di playoff; 3-1 al Modena e il Bari risorge a Pasquetta con vista sul Monza; Il Vado risorge nel finale e torna in vetta da solo: la fotogallery del 2-1 al Chisola. LA VIRTUS CONTINUA LA SERIE NEGATIVA IN EUROLEGA, A BOLOGNA ESULTA IL BASKONIA Qui il recap: https://www.basketinside.com/europe-basketball/eurolega-37a-giornata-la-virtus-bologna-paga-il-primo-quarto-e-arriva-lottava-sconfitta-consecuti - facebook.com facebook