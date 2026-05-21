Nuovo campus ITS Red formazione e imprese si incontrano nel polo delle competenze

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un nuovo campus formativo nell’area di Cittadella, realizzato dall’ITS Red Academy con il supporto della Provincia di Padova e del Comune di Cittadella. L’obiettivo è creare un polo dedicato alla formazione professionale che favorisca l’incontro tra studenti, aziende e territorio. L’avvio del progetto prevede una manifestazione di interesse per ottenere la concessione d’uso di un’area destinata a ospitare le attività del nuovo centro. Nessuna data è ancora stata comunicata per l’inaugurazione.

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Un nuovo campus formativo per rafforzare il legame tra scuola, imprese e territorio. È il progetto che ITS Red Academy intende avviare a Cittadella, in collaborazione con Provincia di Padova e comune di Cittadella, attraverso una manifestazione di interesse per ottenere la concessione d’uso di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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