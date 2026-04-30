Il Consiglio di amministrazione dell'Università Cattaneo ha scelto un nuovo presidente. Roberto Grassi assume il ruolo e guiderà l'ateneo nel prossimo periodo. La nomina arriva in un momento di cambiamenti per l'istituzione, che si focalizza sulla crescita delle competenze delle imprese associate. La decisione è stata ufficializzata nelle scorse settimane, segnando un passaggio importante per l'università e i suoi rapporti con il mondo aziendale.

Il Consiglio di amministrazione della Liuc - Università Cattaneo, ha nominato il nuovo presidente: è Roberto Grassi. Succede a Riccardo Comerio, in carica dal 2019. Comerio, che ha da poco assunto il ruolo di presidente in Its Incom Academy, continuerà a dare il suo contributo come consigliere. A lui è andato il ringraziamento del Cda e della comunità Liuc, e in particolare del neopresidente, per avere svolto il suo incarico con impegno e dedizione, contribuendo al rafforzamento del brand dell’ateneo nel panorama accademico nazionale e internazionale e affermandolo come asset fondamentale per la competitività delle imprese. Per Confindustria...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liuc “faro” per le imprese. Grassi nuovo presidente: "Sempre più protagonisti nel costruire competenze"

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