Una valle in formazione | ad Albino il confronto tra imprese istituzioni e formazione per le competenze del futuro

Una mattina in valle ha visto un incontro tra rappresentanti delle imprese, delle istituzioni e del settore formativo. L’obiettivo era discutere delle competenze necessarie per il futuro del territorio. Durante l’evento sono stati presentati progetti e iniziative in corso, con l’intento di favorire collaborazioni tra i vari attori coinvolti. L’attenzione si è concentrata sulle strategie per adeguare i programmi di formazione alle esigenze delle imprese locali.

Una mattinata dedicata al dialogo tra sistema formativo, mondo produttivo e istituzioni locali ha riunito ad Albino numerosi attori della Valle Seriana in occasione dell’evento “ Una valle in formazione ”, promosso da Abf – Azienda Bergamasca Formazione nell’ambito delle celebrazioni per il suo ventennale. La giornata si è articolata in due momenti distinti, entrambi centrati sul tema delle competenze e sul rapporto tra formazione e sviluppo del territorio. In apertura, un focus group riservato ha coinvolto alcune tra le principali aziende della Valle (tra le quali Cavart, Persico, Fassi, Valmatech, Scame e Acerbis) insieme ai rappresentanti dei Comuni di Albino, Nembro, Gandino e Ponte Nossa, Clusone alla Comunità Montana e alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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