Lunedì 2 marzo prende il via la settima emissione del Btp Valore, il titolo rivolto ai piccoli risparmiatori. La possibilità di sottoscrizione si chiuderà venerdì alle 13, salvo eventuali anticipi. Il nuovo Btp offre rendimenti crescenti e prevede un premio fedeltà per chi decide di investire. La campagna di sottoscrizione riguarda le famiglie interessate a questa tipologia di investimento.

Nuovo Btp Valore ai nastri di partenza. La settima offerta del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e col premio fedeltà parte lunedì 2 marzo e si chiuderà venerdì alle 13 (salvo anticipo). Come da martellante battage pubblicitario andato in onda anche quest’anno durante Sanremo, con il claim “Btp piace”. I tassi minimi garantiti vanno dal 2,50% per il primo e secondo anno al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale, ma quelli definitivi verranno confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato a chiusura dell’emissione. Per le famiglie, l’attrattiva è un parcheggio sicuro della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Btp Valore, al via la settima emissione del titolo per i piccoli risparmiatori. Ecco rendimenti e premio fedeltà

Btp Valore, quando arriva la nuova emissione per i piccoli risparmiatori e come funzionaDal 2 al 6 marzo è prevista la nuova emissione del Btp Valore: ecco tutte le caratteristiche del titolo rivolto ai piccoli investitori.

BTp Valore: rendimenti in salita, premio fedeltà e ISEE protetto.BTp Valore: Nuova Emissione a Marzo, un Investimento a Passo con l’Incertezza Economica.

Altri aggiornamenti su Btp Valore.

Temi più discussi: Btp Valore marzo 2026, rendimento, cedole e durata: cosa sapere; BTp Valore al via: tassi al 2,5% nei primi due anni, poi al 2,8% e al 3,5%; Btp Valore al via, da domani il collocamento per i piccoli risparmiatori; BTP Valore, tassi minimi al 2,50% nei primi due anni poi salgono fino al 3,50%.

BTp Valore al via oggi: cosa sapere e perché valgono il 70% del debito pubblicoDa maggio 2023 la quota del debito pubblico in mano ai privati è salita di 142,2 miliardi: i titoli retail sono stati acquistati per 96,4 miliardi ... ilsole24ore.com

Btp Valore, al via da oggi fino a venerdì il collocamento del titolo per i risparmiatoriIn base ai tassi minimi comunicati e considerato il premio fedeltà, si può stimare un rendimento finale del 3,07% per chi compra l’obbligazione questa ... repubblica.it

BTP Valore da oggi al 6 marzo 2026: tassi fino a 3,50%. Cedole a 3 mesi, premio fedeltà 0,8% e rendimento lordo 3,08%. Come sottoscriverlo. facebook

Btp Valore al via, da domani il collocamento per i piccoli risparmiatori. Tassi crescenti dal 2,5% al 3,5%, premio finale dello 0,8% #ANSA x.com