Durante una trasmissione televisiva, il conduttore e commentatore russo Vladimir Solovyov ha rivolto insulti a Giorgia Meloni, definendola con espressioni offensive. La frase attribuita a lui è stata trasmessa pubblicamente nel corso di una puntata del suo programma. La frase, di contenuto offensivo, è stata diffusa tramite i mezzi di comunicazione.

Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni. Il giornalista ha definito la premier "fascista, idiota patentata" e l'ha chiamata "PuttaMeloni". L'accusa a Meloni è di aver "tradito" i suoi elettori e Donald Trump.🔗 Leggi su Fanpage.it

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