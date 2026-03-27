In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi, il Policlinico ha annunciato l’attivazione di un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla cura della patologia. L’iniziativa prevede un percorso assistenziale multidisciplinare per le pazienti, con l’obiettivo di migliorare le modalità di gestione e trattamento della condizione. La struttura sarà disponibile a partire dalla fine di marzo.

Attivato un percorso assistenziale strutturato con équipe specialistica per presa in carico, trattamento e follow up delle pazienti. Informazioni e prenotazioni tramite contatti dedicati In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi, che si celebra il 28 marzo, il Policlinico annuncia un potenziamento del proprio percorso assistenziale dedicato alla patologia. Il nuovo servizio si inserisce in un percorso già avviato da tempo e si basa su un modello organizzativo multidisciplinare. È stato infatti definito un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) che consente di seguire in maniera coordinata tutte le fasi: dalla diagnosi al trattamento fino al follow up. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Endometriosi, al Policlinico un ambulatorio dedicato per diagnosi e cura multidisciplinare

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