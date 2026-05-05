Disturbi del neurosviluppo ambulatorio al via

Una nuova struttura riabilitativa è stata inaugurata a Codogno, dedicata ai bambini e ai ragazzi con disturbi del neurosviluppo e neurologici. L’ambulatorio, chiamato “Il Giglio”, è stato attivato dalla Cooperativa Amicizia e ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’Ats. La struttura si rivolge ai minorenni con problemi di sviluppo e neurologici, offrendo servizi specifici per questa fascia di età.

La Cooperativa Amicizia ha attivato a Codogno “Il Giglio“, ambulatorio riabilitativo dedicato ai minorenni con disturbi neurologici e del neurosviluppo, appena accreditato da Ats. Si propongono percorsi personalizzati per rispondere a bisogni complessi: dai casi di paralisi cerebrali infantili ai disturbi sensoriali e neuromotori, fino ai ritardi psicomotori e cognitivi, senza dimenticare le difficoltà legate all’attenzione, al linguaggio e all’apprendimento. Intervenendo in modo precoce e mirato. "La recente autorizzazione e l’accreditamento rappresentano un traguardo importante – spiega la direttrice del servizio Monica Giorgis –. Ci permettono di offrire prestazioni strutturate e riconosciute, accessibili alle famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disturbi del neurosviluppo, ambulatorio al via Notizie correlate Leggi anche: Disturbi del neurosviluppo, al convegno a Palermo Gilistro (M5S) lancia l’allarme: “Un bambino su 37 con disturbi dello spettro autistico, serve subito una cabina di regia regionale” Scoperta una ‘spia’ dei disturbi del neurosviluppo: lo studioL’alterazione di Rnu2-2, un piccolo gene non codificante, è alla base del 10% dei casi di disturbi recessivi del neurosviluppo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Disturbi del neurosviluppo, ambulatorio al via; Udine modello europeo per la salute mentale giovanile: l’ambulatorio PRIMA scelto dalla task force UE; Giovani e salute mentale, da Udine un modello che conquista l’Europa; Salute mentale, Udine sale in cattedra: l’ambulatorio per i giovani modello europeo. Disturbi del neurosviluppo, ambulatorio al viaLa Cooperativa Amicizia ha attivato a Codogno Il Giglio, ambulatorio riabilitativo dedicato ai minorenni con disturbi neurologici e del neurosviluppo, appena accreditato da Ats. Si propongono percor ... ilgiorno.it Minori con disturbi del neurosviluppo, approvata in Consiglio Regionale mozione sulla continuità assistenzialeVia libera in Consiglio regionale alla mozione del Movimento 5 Stelle sulla continuità dei percorsi riabilitativi per minori con disturbi del neurosviluppo e disabilità intellettiva. Un atto politico ... radiosienatv.it Nei Disturbi del Comportamento Alimentare il sintomo non è solo qualcosa da eliminare. È una risposta. Una strategia. Un equilibrio costruito nel tempo. Comprenderne il significato è il primo passo per costruire un intervento clinico realmente efficace. La form - facebook.com facebook #openCRT Sanità: continuità a percorsi riabilitativi per minori con disturbi del neurosviluppo e disabilità intellettiva. Votata all’unanimità una mozione del gruppo del Movimento 5 Stelle emendata da Fratelli d’Italia x.com