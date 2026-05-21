Nuovi Giochi della gioventù anche Agrigento e Sciacca alle finali nazionali di Roma

Da agrigentonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scuole della provincia di Agrigento parteciperanno alla fase nazionale dei Nuovi Giochi della gioventù, che si terrà a Roma dal 26 al 29 maggio. Le scuole sono state selezionate in seguito alle competizioni regionali e si preparano a confrontarsi con altre realtà provenienti da tutta Italia. La partecipazione rappresenta un momento di grande visibilità per gli studenti coinvolti, che avranno l’opportunità di confrontarsi in diverse discipline sportive e ludiche. La manifestazione si svolgerà presso strutture dedicate alla capitale.

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Ci saranno anche due scuole della provincia di Agrigento tra le protagoniste della fase nazionale dei Nuovi Giochi della gioventù in programma a Roma dal 26 al 29 maggio. A rappresentare il territorio agrigentino saranno l’istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento e il liceo scientifico Enrico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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