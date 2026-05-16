Terni quarantacinque studenti della Marconi alle finali nazionali dei ‘Giochi della Gioventù’ TUTTI I PROTAGONISTI
A Terni, quarantacinque studenti della scuola Marconi parteciperanno alle finali nazionali dei ‘Giochi della Gioventù’. Si tratta di un evento sportivo che coinvolge studenti delle scuole primarie e secondarie provenienti da diverse regioni italiane. Tutti i partecipanti sono stati protagonisti di questa competizione, che si è svolta in un clima di entusiasmo e amicizia. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e di festa per i giovani atleti che si sono distinti nelle varie discipline.
Una festa vera all’insegna dello sport per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Da martedì 26 a venerdì 29 maggio si svolgeranno le finali nazionali dei ‘Giochi della Gioventù’ in programma a Roma. Saranno ben quarantacinque gli studenti dell’Istituto Marconi che vi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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