A Formigine le finali del Nuovi Giochi della Gioventù
A Formigine si sono svolte le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù per il 20252026. Per la prima volta, il Comune ha accolto questa fase della competizione rivolta agli studenti. L'evento ha coinvolto diverse scuole della regione, con partecipanti che hanno presentato le loro prove e attività davanti a un pubblico presente. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e in ambienti aperti alla partecipazione di pubblico e organizzatori.
Per la prima volta, il Comune di Formigine ha ospitato le finali regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù per l'anno scolastico 20252026. La manifestazione, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha portato sul territorio circa 500 tra studenti e insegnanti.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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