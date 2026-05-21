Nuove licenze taxi Arriva il ricorso al Tar | Disposti a ritirarlo

Un ricorso al Tar è stato presentato contro le nuove licenze taxi approvate dall’amministrazione comunale. La decisione è arrivata dopo che i rappresentanti dei tassisti hanno annunciato la disponibilità a ritirare l’istanza, lasciando aperta la possibilità di riaprire un confronto con le autorità cittadine. La questione riguarda le modalità di rilascio delle licenze e le eventuali ripercussioni sul settore. La situazione resta in evoluzione, con le parti che attendono sviluppi ufficiali.

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Forse serviva proprio il ricorso al Tar per riaprire il dialogo tra i tassisti e l’amministrazione comunale. La categoria ha infatti depositato l’atto lunedì, in ’risposta’ alla decisione di Palazzo Orsetti di tirare dritto sulla soluzione unica da dieci nuove licenze. Sedici le domande presentate al doppio bando (7 fisse e 3 stagionali), per le quali adesso dovrà essere fissata la data dell’esame. Nel mentre le trenta licenze già operative - in parallelo al ricorso - hanno però cercato di ripristinare un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale, per portare avanti quelle richieste sempre state sul tavolo: più stalli - a maggior ragione se aumenta il numero dei mezzi - un incremento graduale e una stanza per la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove licenze taxi. Arriva il ricorso al Tar: "Disposti a ritirarlo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bando taxi, il Comune tira dritto dopo la sentenza del TAR: via libera a 41 nuove licenze disabiliNonostante il 10 giugno il TAR del Lazio deciderà se nominare o meno un commissario per riscrivere le graduatorie, il Comune di Roma ha deciso di... Fiumicino, in arrivo il bando per 28 nuove licenze taxi stagionaliFiumicino, 8 aprile 2026 – Dopo il via libera del Consiglio comunale arrivato lo scorso gennaio, il Comune di Fiumicino si prepara a pubblicare il... Nuove licenze taxi. Arriva il ricorso al Tar: Disposti a ritirarloForse serviva proprio il ricorso al Tar per riaprire il dialogo tra i tassisti e l’amministrazione comunale. La categoria ha infatti depositato l’atto lunedì, in ’risposta’ alla decisione di Palazzo O ... lanazione.it 940 euro LORDI mensili di reddito. Questo è quanto dichiara un tassista a Napoli...11300 euro l'anno! Questa è la situazione dei #taxi in Italia dove a fronte di licenze rilasciate storicamente quasi gratuitamente dai Comuni, i redditi sono risibili. Dobbiamo rifor x.com Bando per le nuove licenze taxi. Sedici le richieste arrivateServizio taxi: chiuso il bando per le nuove licenze, le domande pervenute coprono i posti disponibili che erano complessivamente dieci. Si è dunque conclusa la procedura di evidenza pubblica avviata ... lanazione.it