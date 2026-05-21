Fiat annuncia nuove proposte per il segmento delle auto compatte, con l’arrivo di un modello a tre ruote dallo stile italiano e di una versione più grande della Topolino, che manterrà due porte ma offrirà spazio per quattro persone. Le novità includono anche una nuova versione della 500 e un veicolo denominato Grizzly. Le presentazioni sono state comunicate attraverso dichiarazioni ufficiali, senza indicare date precise di lancio o dettagli tecnici.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Fiat resta grande nelle auto piccole, così aggiungeremo un modello a tre ruote in tipico stile italiano, e una 'sorella maggiore' della Topolino, sempre a due porte ma a quattro posti". Sono alcuni degli annunci fatti nell'Investor Day di Stellantis da Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer del gruppo e Ad di Fiat. Il manager spiega poi che arriverà una nuova 500 e la nostra versione della E-Car, che nascerà a Pomigliano. Di questo modello - che "avrà un design iconico e sorprendente" - è stata mostrato solo uno scketch senza nessuna somiglianza con il modello reale. Sarà invece... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiat: Francois, in arrivo Topolino a 4 posti, una nuova 500 e il Grizzly

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