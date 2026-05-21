Nuova Scena 3 | Guè nella giuria trailer e data di uscita su Netflix

Da tutto.tv 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena, che sarà disponibile sulla piattaforma a breve. Tra le novità, Guè è presente nel cast, questa volta anche come membro della giuria. La data di uscita è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sulla durata delle puntate o sul numero di episodi. La serie, che ha riscosso successo nelle stagioni precedenti, torna con nuovi sviluppi e personaggi.

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La terza stagione di Nuova Scena si avvicina e Netflix ha appena svelato il trailer ufficiale. Il rap show prodotto da Fremantle torna ogni lunedì a partire dal 22 giugno, con una novità che i fan stavano aspettando: Guè al secolo Cosimo Fini, oltre 100 dischi di platino in carriera entra ufficialmente nella giuria al fianco di Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Un quartetto che, difficile negarlo, rappresenta una panoramica quasi enciclopedica del rap italiano degli ultimi vent’anni. Questa terza edizione si presenta con nove episodi uno in più rispetto alle stagioni precedenti e una struttura rinnovata che ricorda per certi versi la formula di X Factor, almeno nella fase iniziale delle selezioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Nuova Scena 3 - Trailer della terza stagione del rap show su Netflix

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