Nuova Scena 3 | Guè nella giuria trailer e data di uscita su Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena, che sarà disponibile sulla piattaforma a breve. Tra le novità, Guè è presente nel cast, questa volta anche come membro della giuria. La data di uscita è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sulla durata delle puntate o sul numero di episodi. La serie, che ha riscosso successo nelle stagioni precedenti, torna con nuovi sviluppi e personaggi.

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