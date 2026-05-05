Milano – Quest’anno ci sarà anche Guè nella giuria del rap show targato Netflix “Nuova scena”. La terza stagione sarà disponibile sulla piattaforma ogni lunedì, a partire dal 22 giugno. Nove episodi, uno in più rispetto alle edizioni precedenti e con una giuria che si fa ancora più forte: accanto agli ormai iconic i Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain (c he a marzo ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio) si aggiunge Guè. LUCIDI NUOVA SCENA NETFLIX - Come sarà strutturata la terza stagione. I primi quattro episodi - disponibili dal 22 giugno - avranno una struttura totalmente rinnovata: i giudici si riuniranno nella prima puntata per le audition, che quest'anno apriranno la fase di selezione, alla ricerca dei migliori r apper emergenti, tra brani originali e battle di freestyle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova Scena 3, anche Gue nella giuria del rap show di Netflix. Quando inizia e le anticipazioni

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Quest’anno Nuova Scena si fa in quattro. La terza stagione del rap show di Netflix è in arrivo dal 22 giugno ogni lunedì. - facebook.com facebook