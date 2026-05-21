Nuova L75 l' annuncio di Aisa | Ok dalla Regione per l' accensione dell' impianto
Durante la presentazione della terza edizione di “AgriKids”, il presidente di “Zero Spreco” ha comunicato che la Regione ha dato l'autorizzazione per l'avvio della nuova linea di recupero energetico L75. La notizia è stata annunciata in modo diretto, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi di attivazione. La conferenza si è svolta in un contesto informale, con il rappresentante che ha riferito dell'esito positivo della richiesta di autorizzazione.
Ai margini della conferenza di presentazione della terza edizione di “AgriKids”, il presidente di “Zero Spreco” Aisa Impianti Giacomo Cherici ha annunciato che dalla Regione è arrivato l'ok per l'accensione della nuova linea di recupero energetico L75. La nuova struttura, come suggerisce il nome. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Aisa, arriva la linea “L75”: dove nasce l’energiaArezzo, 7 marzo 2026 – “Zero Spreco” di Aisa Impianti ha presentato la nuova linea di recupero energetico “L75”: 75.
La depurazione passa di proprietà. L’impianto dalla Regione al ComuneL’impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali di località Casa del Lupo, sul territorio di Porcari, passa ufficialmente dal demanio...