Nuova L75 l' annuncio di Aisa | Ok dalla Regione per l' accensione dell' impianto

Durante la presentazione della terza edizione di “AgriKids”, il presidente di “Zero Spreco” ha comunicato che la Regione ha dato l'autorizzazione per l'avvio della nuova linea di recupero energetico L75. La notizia è stata annunciata in modo diretto, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi di attivazione. La conferenza si è svolta in un contesto informale, con il rappresentante che ha riferito dell'esito positivo della richiesta di autorizzazione.

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