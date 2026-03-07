Aisa Impianti ha annunciato l’arrivo della linea “L75”, un sistema dedicato al recupero energetico. La presentazione si è svolta ad Arezzo il 7 marzo 2026, e l’azienda ha spiegato che questa nuova tecnologia mira a ottimizzare l’uso dell’energia. La linea “L75” rappresenta una novità nel settore e sarà disponibile per le aziende interessate.

Arezzo, 7 marzo 2026 – “Zero Spreco” di Aisa Impianti ha presentato la nuova linea di recupero energetico “L75”: 75.000 tonnellate di rifiuti urbani saranno trattati accanto a quelli della linea “L45” (45.000t) per un totale di 120.000 tonnellate di termovalorizzazione, arrivando così a produrre energia elettrica utile a servire 60.000 cittadini. Questi i numeri attuali della centrale a recupero integrale che in pochi anni è riuscita a diventare un polo tecnologico integrato col territorio e al sevizio del tessuto economico, agricolo e sociale aretino e regionale: 120 mila tonnellate di recupero energetico, 70 mila di compostaggio tramite... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aisa, arriva la linea “L75”: dove nasce l’energia

Leggi anche: Stop al gas russo, da dove arriva oggi l’energia in Italia e quali forniture aumenteranno

Fvg Energia è in prima linea per la comunità energetica regionaleCi sono già più di settanta Cer in Friuli Venezia Giulia, acronimo che sta per Comunità energetica rinnovabile.