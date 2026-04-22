La depurazione passa di proprietà L’impianto dalla Regione al Comune

L’impianto di depurazione situato nella località Casa del Lupo, nel territorio di Porcari, è stato trasferito dalla Regione al Comune. La decisione è stata formalizzata e ha portato il passaggio della proprietà dell’impianto dal patrimonio regionale a quello comunale. La modifica riguarda esclusivamente l’aspetto amministrativo e gestionale dell’impianto, che si occupa di trattare gli scarichi civili e industriali della zona.

L’impianto di depurazione degli scarichi civili e industriali di località Casa del Lupo, sul territorio di Porcari, passa ufficialmente dal demanio della Regione al Comune. Approvato il verbale di trasferimento e determinato che sarà il responsabile del Patrimonio del Municipio di piazza Orsi a firmare l’atto. A parte gli ultimi dettagli pro forma, quindi, l’operazione è conclusa. L’impianto (atteso da anni e con notevoli vicissitudini) tratta le acque reflue industriali e civili degli insediamenti presenti nei territori dei Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori. Sotto il profilo tecnico-funzionale, rappresenta un nodo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La depurazione passa di proprietà. L’impianto dalla Regione al Comune Notizie correlate Consegnato il nuovo impianto di depurazione, servirà la fascia costiera e FavaraConsegnato ad Aica il nuovo impianto di depurazione che servirà la fascia costiera e il Comune di Favara. E' attivo il nuovo impianto di depurazione, Miccichè: “Opera fondamentale per la città”“Questo nuovo sistema di depurazione - ha aggiunto - permetterà di gestire in modo più efficiente i reflui, migliorare la qualità delle acque marine... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La depurazione passa di proprietà. L’impianto dalla Regione al Comune; Diga del Pappadai entra in funzione con l’acqua in arrivo dalla Basilicata. Oggi il sopralluogo di Decaro e Paolicelli; Cariati: oltre 1,6 milioni dalla Regione per depurazione e rete fognaria; CONSIGLIO APPROVA SECONDA MODIFICA AL FESR 2021/2027. Depuratore dell’Alcantara. La Regione stanzia 2,6 mlnFinanziato l’intervento per proteggere in maniera adeguata l’impianto che è a servizio di Giardini Naxos, Taormina e Castelmola dopo i danni del maltempo dello scorso anno ... messina.gazzettadelsud.it Depuratore del Garda, il caso arriva al Consiglio di StatoIl sindaco di Montichiari e consigliere provinciale, Marco Togni, ha depositato il ricorso in appello contro la sentenza del Tar ... giornaledibrescia.it Regione, via libera al piano Sas: stabilizzazioni e più ore per oltre 2mila lavoratori #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Dichiarazioni del Presidente e vice presidente della Regione Piemonte sul buono vesta facebook.com/share/p/19XqQy… x.com