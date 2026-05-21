Negli ultimi anni si osserva un aumento dei casi di obesità nei paesi in via di sviluppo, legato principalmente all'urbanizzazione crescente. Questa trasformazione porta a un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alimentari, con un consumo maggiore di cibi ultra-processati. La diffusione di queste tipologie di alimenti e il cambiamento degli ambienti urbani contribuiscono a modificare la distribuzione del rischio di obesità tra le diverse aree globali.

? Punti chiave Perché l'urbanizzazione sta accelerando l'obesità nei paesi in via di sviluppo?. Come influisce il cibo ultra-processato sulla nuova geografia del rischio?. Quali sono le conseguenze cliniche di questo spostamento verso i territori poveri?. Perché l'Italia vede un rallentamento mentre il resto del mondo accelera?.? In Breve Licia Iacoviello evidenzia l'impatto dell'urbanizzazione e dei cibi processati sulle nuove abitudini.. Giovanni de Gaetano sottolinea rischi cerebrovascolari, tumorali e neurologici legati all'eccesso ponderale.. In Italia il rallentamento della crescita non esclude l'alto rischio tra i giovani.. Il modello alimentare industriale accelera il passaggio verso patologie nelle economie emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova geografia dell’obesità: il rischio accelera nei Paesi poveri

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