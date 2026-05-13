Uno studio pubblicato su Nature analizza i dati di oltre 232 milioni di persone e mostra che nei paesi industrializzati le percentuali di obesità stanno diminuendo, mentre in molti paesi a basso e medio reddito si registra una crescita costante di casi di obesità. La ricerca evidenzia come la distribuzione geografica del problema sia cambiata nel tempo, con un aumento significativo nelle aree meno sviluppate. La diffusione dell’obesità varia quindi in base al livello di sviluppo economico.

Nei paesi industrializzati le percentuali di obesi stanno calando mentre nei paesi a basso e medio reddito la crescita è costante. È quanto dimostrato da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature – basata sui dati provenienti da 232 milioni di individui di 200 paesi – che mette in discussione l’idea di una incontrollabile epidemia globale di obesità. Oltre ad aver coinvolto circa 2mila ricercatori in tutto il mondo, lo studio è stato accolto con grande partecipazione anche da molti professionisti italiani provenienti da diversi Istituti e Associazioni e dalle Università di Palermo, Torino, Padova, Salerno, Insubria, Catania, Ferrara, Firenze, Brescia, Aldo Moro di Bari, Pisa e Bologna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’obesità esplode nei paesi poveri e rallenta nei centri industriali. Lo studio di Nature su 232 milioni di persone

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