Negli ultimi anni, l’obesità ha continuato a crescere in molti Paesi con economie emergenti, come Brasile e Romania, mentre in Italia si registra un rallentamento di questa tendenza. Secondo i dati più recenti, le percentuali di adulti con BMI superiore a 30 sono in aumento nei paesi più poveri, dove i cambiamenti nelle abitudini alimentari e la disponibilità di cibo spazzatura sono più diffusi. In Europa, invece, alcune politiche e modelli alimentari sembrano aver contribuito a contenere questa crescita.

? Punti chiave Perché l'obesità sta esplodendo in Brasile e Romania mentre l'Italia rallenta?. Come fanno i modelli alimentari europei a frenare il picco del BMI?. Cosa rende il cibo sano un lusso proibitivo per i Paesi poveri?. Quando vedremo gli effetti delle attuali politiche sulla salute dei giovani?.? In Breve Studio su 232 milioni di individui tra il 1980 e il 2024.. Brasile, Romania e Ceca registrano tassi tra il 30% e il 40%.. Ricerca coordinata da Majid Ezzati con 2mila ricercatori mondiali.. Italia mantiene l'obesità infantile tra l'8% e il 12%.. In Italia la prevalenza dell’obesità tra gli adulti si attesta tra il 14% e il 15%, segnando un lieve calo rispetto ai periodi precedenti secondo i dati di una monumentale ricerca internazionale coordinata da Majid Ezzati dell’Imperial College di Londra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Obesità: l’Italia frena, ma il fenomeno accelera nei Paesi poveri

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