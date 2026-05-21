L’Iran sta considerando una proposta degli Stati Uniti riguardo al suo programma nucleare, mentre si intensificano le tensioni tra le due nazioni. Si parla di possibili armi segrete che il paese potrebbe aver sviluppato in risposta alle pressioni esterne. Nel frattempo, il Pakistan tenta di mediare tra le parti, con l’obiettivo di evitare un intervento militare degli Stati Uniti. La situazione resta in bilico, con le discussioni che continuano senza che siano ancora stati raggiunti accordi ufficiali.

? Punti chiave Quali armi segrete ha preparato l'Iran per rispondere agli USA?. Come potrà la mediazione pakistana evitare l'intervento militare americano?. Cosa chiede esattamente Teheran per accettare la proposta della Casa Bianca?. Perché Trump ha concesso solo pochi giorni supplementari alla diplomazia?.? In Breve Il ministro pakistano agisce come mediatore a Teheran per sbloccare il dialogo.. L'Iran richiede lo svincolo di beni congelati e la rimozione dei blocchi portuali.. Il vice presidente JD Vance esige il blocco totale delle capacità nucleari iraniane.. Stephen Miller minaccia un'azione militare senza precedenti in caso di mancato accordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, l’Iran valuta l’offerta USA: l’ombra del conflitto è vicina

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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