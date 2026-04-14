Le trattative tra Iran e Stati Uniti hanno subito una battuta d’arresto, dopo che gli Stati Uniti hanno respinto l’offerta presentata dall’Iran durante i colloqui svoltisi a Islamabad nel fine settimana. La discussione diplomatica tra le due parti si è interrotta senza raggiungere un accordo, segnando un momento di stallo nel tentativo di risolvere le tensioni legate al nucleare iraniano.

Il dialogo diplomatico tra Teheran e Washington ha subito un brusco arresto dopo il rifiuto della proposta avanzata dall’Iran durante i colloqui avvenuti a Islamabad nel fine settimana. Al centro dello stallo si trova la gestione del programma di arricchimento dell’uranio, con una divergenza temporale che ha bloccato l’avanzamento delle trattative tra le due potenze. Le parti coinvolte si sono incontrate in Pakistan per discutere i termini di una possibile sospensione delle attività nucleari. Secondo quanto riportato da tre funzionari, di cui due appartenenti alla delegazione di Teheran e uno rappresentante di Washington, la controparte iraniana ha proposto di congelare i propri piani relativi all’arricchimento dell’uranio per un periodo massimo di 5 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare: stallo a Islamabad, gli USA rifiutano l’offerta dell’Iran

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Ci risiamo. Ogni volta la solita storia. Invece di investire su soluzioni che ci possano rendere veramente autonomi energicamente, come l’inserimento dell’energia nucleare nel mix energetico nazionale, andiamo a cercare l’energia dall’autocrate di turno. Ques x.com