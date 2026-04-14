Durante i negoziati a Islamabad, l'Iran ha offerto agli Stati Uniti di sospendere l’arricchimento dell’uranio per cinque anni, ma l’offerta è stata respinta. La proposta iraniana faceva parte di un tentativo di raggiungere un accordo sul nucleare, mentre gli Stati Uniti non hanno accettato questa condizione. La questione del programma nucleare iraniano continua a rappresentare un punto di attrito tra le due parti.

L'Iran, nei negoziati che si sono svolti a Islamabad, ha proposto agli Stati Uniti di sospendere per cinque anni l'arricchimento dell'uranio, come condizione per arrivare a un accordo di pace. Ma il presidente americano Donald Trump, che tramite il suo vice JD Vance aveva chiesto una ''sospensione'' di 20 anni di tutte le attività nucleari, ha respinto l'offerta. Lo scrive il New York Times citando due alti funzionari iraniani e un funzionario americano a condizione di anonimato. Ci sono altre questioni che incombono sui negoziati, tra cui il ripristino della libera navigazione nello Stretto di Hormuz e la fine del sostegno iraniano a gruppi come Hamas e Hezbollah.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il nodo nucleare divide Usa e Iran: respinta l'offerta di sospensione limitata

Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloquiDopo oltre venti ore di colloqui a Islamabad, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si chiude senza un accordo.

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