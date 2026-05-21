Novecento | musica e teatro alla Lega Navale di Pellaro

Venerdì sera alla Lega Navale di Pellaro si è svolto un evento dedicato alla musica e al teatro, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso performance dal vivo. La serata ha visto salire sul palco artisti che hanno interpretato brani musicali e recitato per un pubblico presente nel locale. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra le arti, con il mare come sfondo e cornice naturale di questa iniziativa culturale. Nessuna modifica delle date o delle location è stata comunicata.

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