Ischia alla ScheriaCup24 il progetto Mare di legalità con la Lega Navale di Fiumicino

Sabato 25 e domenica 26 aprile, l’isola di Ischia ha accolto la manifestazione ScheriaCup24, un evento di vela che ha visto la partecipazione di 124 imbarcazioni provenienti dalla regione. Durante la due giorni, è stato presentato il progetto “Mare di legalità”, promosso in collaborazione con la Lega Navale di Fiumicino. L’evento si è svolto sui campi di regata dell’isola, coinvolgendo equipaggi e pubblico locale.

Ischia, 30 aprile 2026 – Sabato 25 e domenica 26 aprile, l’isola d’Ischia ha ospitato l’edizione 2026 della ScheriaCup24, appuntamento di rilievo per la vela campana che ha visto la partecipazione di 124 imbarcazioni. Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione si è confermata un importante momento di confronto sui temi della cultura del mare. Nella mattinata di domenica, presso il porto di Forio, è stato presentato il progetto “Mare di legalità”, promosso dalla Lega Navale Italiana presieduta dall’Ammiraglio Donato Marzano. L’iniziativa prevede l’utilizzo di imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata per offrire opportunità di reinserimento sociale, in particolare ai giovani con precedenti difficoltà giudiziarie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Lega Navale di Fiumicino, dieci anni di vela e legalità per i giovaniFiumicino, 10 marzo 2026 – Il progetto “A ciascuno la sua rotta”, promosso dalla Lega Navale Italiana Delegazione Roma Universitaria insieme alla... Riposto, emozioni a fil di vento con il ritorno a mare della ‘Milva’ e il match race della Lega NavaleSi è concluso con un successo straordinario il primo appuntamento del ciclo ‘La regata gioco per grandi e piccini’, un evento che ha trasformato lo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Vela a Ischia, legalità e mare alla ScheriaCup 2026; ScheriaCup 2026: torna la grande vela intorno ad Ischia. Lega Navale Italiana, ultimi preparativi per XI edizione della ScheriaCup24Manca meno di un mese alla partenza dell’XI edizione della ScheriaCup24, l’originale regata di 24 ore organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Isola d’Ischia nel weekend 25-26 aprile. adnkronos.com Vela: ScheriaCup24, nel comitato d'onore anche il n.1 Lega navaleManca meno di un mese al via dell'XI edizione della ScheriaCup24, la regata di 24 ore organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Isola d'Ischia nel weekend 25-26 aprile. L'obiettivo dei ... ansa.it Sversamento di liquami, interdizione del tratto di mare davanti al Polo Universitario - facebook.com facebook