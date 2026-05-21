Notte europea dei musei Roberto Lipari e Al Bano | cosa fare nel weekend a Messina
Nel fine settimana a Messina si tiene la Notte europea dei musei, con il Museo Accascina che apre le sue porte fino a tarda sera. Oltre a questo evento, sono in programma anche spettacoli con Roberto Lipari e Al Bano, che si svolgeranno in diverse location della città. La manifestazione prevede inoltre altre iniziative culturali e ricreative, rendendo il weekend ricco di opportunità per visitatori e residenti. L'evento si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla promozione del patrimonio museale locale.
Tutto pronto per un nuovo ed entusiasmante weekend con la guida agli eventi clou delfine settimana. Anche in città arriva la Notte europea con apertura serale del Museo Accascina. Al Vittorio Emanuele invece ci sarà Quattro amici al bar. Al Palacultura inoltre omaggio a Battiato e concerto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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