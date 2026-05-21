Notte europea dei musei Roberto Lipari e Al Bano | cosa fare nel weekend a Messina

Nel fine settimana a Messina si tiene la Notte europea dei musei, con il Museo Accascina che apre le sue porte fino a tarda sera. Oltre a questo evento, sono in programma anche spettacoli con Roberto Lipari e Al Bano, che si svolgeranno in diverse location della città. La manifestazione prevede inoltre altre iniziative culturali e ricreative, rendendo il weekend ricco di opportunità per visitatori e residenti. L'evento si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla promozione del patrimonio museale locale.

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