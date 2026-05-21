Notte europea dei musei anche a Messina ingressi al prezzo di un euro
Anche quest’anno, la Regione Siciliana partecipa alla Notte europea dei musei, un evento culturale che si svolge in molte città europee. Durante questa serata, alcuni musei della zona rimarranno aperti fino a tardi e l’ingresso sarà possibile a un euro. L’evento è promosso dal ministero della Cultura francese, con il supporto di diverse organizzazioni internazionali come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e Icom. La manifestazione mira a rendere più accessibile l’arte e la cultura a un pubblico più ampio.
Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom.Nella serata di sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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