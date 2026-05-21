Notte europea dei musei anche a Messina ingressi al prezzo di un euro

Anche quest’anno, la Regione Siciliana partecipa alla Notte europea dei musei, un evento culturale che si svolge in molte città europee. Durante questa serata, alcuni musei della zona rimarranno aperti fino a tardi e l’ingresso sarà possibile a un euro. L’evento è promosso dal ministero della Cultura francese, con il supporto di diverse organizzazioni internazionali come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e Icom. La manifestazione mira a rendere più accessibile l’arte e la cultura a un pubblico più ampio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui