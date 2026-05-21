Notte Europea dei Musei nel Salernitano | il programma delle aperture e degli eventi

Sabato 23 maggio tre musei nella provincia di Salerno partecipano alla ventiduesima edizione della Notte Europea dei Musei, una manifestazione organizzata dal Ministero della Cultura con il patrocinio di enti internazionali come il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e l'ICOM. La serata prevede varie aperture straordinarie e eventi speciali, offrendo al pubblico l'opportunità di visitare le strutture in orari insoliti e di scoprire le esposizioni e le iniziative messe in programma. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni culturali della zona.

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