Notte Europea dei Musei nel Salernitano | il programma delle aperture e degli eventi
Sabato 23 maggio tre musei nella provincia di Salerno partecipano alla ventiduesima edizione della Notte Europea dei Musei, una manifestazione organizzata dal Ministero della Cultura con il patrocinio di enti internazionali come il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e l'ICOM. La serata prevede varie aperture straordinarie e eventi speciali, offrendo al pubblico l'opportunità di visitare le strutture in orari insoliti e di scoprire le esposizioni e le iniziative messe in programma. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni culturali della zona.
Sabato 23 maggio tre musei della provincia di Salerno aderiscono alla ventiduesima edizione della Notte Europea dei Musei, manifestazione promossa dal Ministero della Cultura con il patrocinio del Consiglio d'Europa, dell'UNESCO e dell'ICOM. La Direzione regionale Musei nazionali Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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