La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie serali e visite guidate

Sabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla Notte Europea dei Musei, un evento internazionale che coinvolge più di 2000 musei in circa 40 paesi. In questa occasione, la Mole Antonelliana si illuminerà e saranno organizzate aperture straordinarie serali, accompagnate da visite guidate dedicate ai visitatori. L’iniziativa permette di scoprire il museo e la sua architettura in orari insoliti, offrendo un’occasione unica per il pubblico.

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