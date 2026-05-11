La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie serali e visite guidate
Sabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla Notte Europea dei Musei, un evento internazionale che coinvolge più di 2000 musei in circa 40 paesi. In questa occasione, la Mole Antonelliana si illuminerà e saranno organizzate aperture straordinarie serali, accompagnate da visite guidate dedicate ai visitatori. L’iniziativa permette di scoprire il museo e la sua architettura in orari insoliti, offrendo un’occasione unica per il pubblico.
Sabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla nuova edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa internazionale che vede coinvolte oltre 2000 istituzioni in circa 40 Paesi. Per celebrare l'evento, la Mole Antonelliana resterà aperta al pubblico con un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Quattro giovani francesi tra i 25 e i 28 anni sono stati fermati nella notte all’interno della Mole Antonelliana dopo essersi nascosti oltre l’orario di chiusura. I ragazzi, tre uomini e una donna, erano stati scoperti all’85° piano della struttura con coperte e matera x.com
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La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie serali e visite guidateIn occasione della Notte Europea dei Musei il 23 maggio 2026, il Museo del Cinema di Torino propone l'apertura serale fino alle 22:00 con tariffe ridotte e visite guidate. torinotoday.it