Tra arte e osservazioni astronomiche il Castello Malatestiano celebra la Notte europea dei musei

Sabato 23 maggio, il Castello Malatestiano ospiterà un evento speciale in occasione della Notte Europea dei Musei. La Fondazione Tito Balestra ha deciso di partecipare a questa iniziativa dedicata alla promozione del patrimonio culturale europeo, organizzando una serata che combina elementi artistici e osservazioni astronomiche. L’evento coinvolgerà i visitatori in un percorso tra esposizioni d’arte e approfondimenti sul cielo stellato, all’interno di uno dei luoghi storici più significativi della zona.

Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, la Fondazione Tito Balestra aderisce alla grande iniziativa europea dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale con una serata speciale che unisce arte, cultura e astronomia all’interno del suggestivo Castello Malatestiano di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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