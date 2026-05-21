Notte europea dei musei aperture straordinarie sabato 23 maggio
Sabato 23 maggio si svolgerà la Notte europea dei musei, un evento culturale promosso dal ministero della Cultura francese e sostenuto dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa, offrendo aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale. L’evento coinvolge diverse città europee e prevede l’apertura di spazi artistici e storici fino a tarda sera, con l’obiettivo di favorire l’accesso pubblico alle collezioni e alle esposizioni temporanee.
Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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