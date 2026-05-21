Notte europea dei musei aperture straordinarie sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio si svolgerà la Notte europea dei musei, un evento culturale promosso dal ministero della Cultura francese e sostenuto dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa, offrendo aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale. L’evento coinvolge diverse città europee e prevede l’apertura di spazi artistici e storici fino a tarda sera, con l’obiettivo di favorire l’accesso pubblico alle collezioni e alle esposizioni temporanee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui