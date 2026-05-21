Notte europea dei musei aperture straordinarie sabato 23 maggio

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolgerà la Notte europea dei musei, un evento culturale promosso dal ministero della Cultura francese e sostenuto dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. Anche quest’anno la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa, offrendo aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale. L’evento coinvolge diverse città europee e prevede l’apertura di spazi artistici e storici fino a tarda sera, con l’obiettivo di favorire l’accesso pubblico alle collezioni e alle esposizioni temporanee.

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Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom. Sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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