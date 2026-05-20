Notte Europea dei Musei | aperture straordinarie per Salinas Riso Steri e Chiostro dei Benedettini di Monreale

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, occasione in cui diversi musei di Palermo apriranno le proprie porte in orari straordinari. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, prevede aperture serali e visite didattiche in alcuni dei principali luoghi culturali della città. Tra i musei coinvolti ci sono il Museo Salinas, il Museo Riso, lo Steri e il Chiostro dei Benedettini di Monreale.

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In occasione della Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio, diversi musei di Palermo aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, proponendo aperture straordinarie serali e visite didattiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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