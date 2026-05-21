Notte Europea dei Musei 2026 al Museo di Palazzo Grimani e al Parco archeologico di Altino

Sabato 23 maggio 2026, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, istituti gestiti dal Ministero della Cultura, parteciperanno alla Notte Europea dei Musei. In questa occasione, nel Museo di Palazzo Grimani e nel Parco archeologico di Altino, saranno aperti al pubblico con iniziative speciali. La manifestazione coinvolge istituzioni di diversi Paesi europei e prevede aperture serali di musei e siti culturali con attività e visite gratuite o a ingresso ridotto.

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