Notte Europea dei Musei 2026 al Palazzo Reale di Napoli e al Museo Pignatelli

Sabato 23 maggio, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli organizzano due aperture serali di quattro ore per la Notte Europea dei Musei 2026. La partecipazione prevede un biglietto simbolico di un euro, con alcune gratuità previste per legge. Le strutture saranno aperte al pubblico in orari serali, offrendo l’opportunità di visitare le esposizioni in un orario insolito. L’iniziativa coinvolge due dei principali luoghi culturali della città, ampliando le modalità di accesso ai visitatori.

Sabato 23 maggio, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli aderiscono alla Notte Europea dei Musei 2026 organizzando due aperture straordinarie serali della durata di quattro ore al costo simbolico di 1 euro (escluse gratuità secondo legge).?????: -????????????????????, apertura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belle Époque, la grande mostra a Palazzo Blu, Pisa

Sullo stesso argomento

Ingresso serale gratuito al Museo della Grafica | Notte europea dei museiSabato 23 maggio 2026 torna la Notte europea dei musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal...

Notte europea dei musei: al museo universitario ingresso gratuito, laboratorio per bambini e documentario dedicati a Ötzi, l’uomo dei ghiacciIn occasione della “Nuit Européenne des Musées”, la Notte Europa dei musei, il museo universitario dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio"...

Gallerie d'Italia, apertura in orario serale sabato 23 maggio nelle quattro sedi, in occasione della Notte europea dei Musei x.com

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI: SIENA SI ACCENDE TRA ARTE E MUSICASabato 23 maggio apertura straordinaria serale per il Santa Maria della Scala e Palazzo Chigi Piccolomini: ingressi gratuiti, visite teatralizzate e un percorso musicale tra le sale rinascimentali Sie ... oksiena.it

Notte Europea dei Musei fra SMS e Palazzo Chigi Piccolomini alla PostierlaSabato 23 maggio evento eccezionale, con modalità di accesso agevolate, per visitare in un’atmosfera suggestiva gli spazi monumentali e i percorsi storici dei luoghi simbolo della città SIENA. In occa ... ilcittadinoonline.it

Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit