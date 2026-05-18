Notte Europea dei Musei 2026 le iniziative al Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano ha annunciato la sua partecipazione alla Notte Europea dei Musei 2026, che si svolgerà il 23 maggio. Questa manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, è promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Durante la serata, il parco aprirà le sue porte in modo straordinario, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le aree archeologiche oltre gli orari abituali. La partecipazione del sito si inserisce in un evento internazionale dedicato alla cultura e alla scoperta dei monumenti.

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Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla sua ventesima edizione, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d'Europa e ICOM che il sabato 23 maggio apre straordinariamente le porte di circa 3.000. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Treviso apre alla Notte Europea dei Musei 2026: lesperienza più suggestiva dellanno Sullo stesso argomento Pasqua e Pasquetta 2026 al Parco Archeologico di ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano annunicia l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere... Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di ErcolanoAl Parco Archeologico di Ercolano un'apertura speciale in occasione delle festività pasquali. Notte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei, e quindi anche italiani. x.com Oplontis protagonista della Notte dei Musei, viaggio nell'antica Roma al chiaro di LunaTra le mura Oplontis andrà in scena un viaggio notturno alla scoperta dell’antica Roma. Sabato 23 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei, la Villa di Poppea apre le sue porte tra visite gu ... lostrillone.tv Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano: letture, mito e identità europea tra i capolavori dell’AntiquariumNotte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano: letture, mito e identità europea tra i capolavori dell'Antiquarium - La Torre 1905 - Eventi ... latorre1905.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit